Dall’esperienza di cittadinanza attiva nella propria zona di residenza, alla candidatura nelle liste in corsa per le amministrative 2024. Cominciano ad essere numerosi – e l’elenco è sicuramente parziale – i componenti dei Direttivi dei Comitati di quartiere, che quest’anno scendono in pista candidandosi nelle liste (soprattutto quelle civiche).

A cominciare da Paola Tacchini, candidata sindaco per il Movimento 5 stelle M5S in coalizione con “Cremona Cambia Musica”, e attuale vicepresidente del Quartiere Cambonino.

“Fare Nuova Cremona Attiva”, la civica presentata ieri a sostegno di Andrea Virgilio, e nella quale figura anche l’attuale assessore ai Quartieri, Luca Zanacchi, fa il pieno con ben cinque persone su 27 in elenco. C’è Giovanna Bonetti, in rappresentanza del quartiere Cavatigozzi – Picenengo; Giulio Ferrari, classe 2000, presidente del direttivo del quartiere Zaist-Annona; Andrea Ghisoni, membro del comitato di quartiere Giordano – Cadore; Paolo La Sala, vicepresidente del Boschetto – Migliaro; Francesca Romagnoli, presidente del Cascinetto – Concordia – Villetta; e Augusto Marcocchi, presidente del quartiere di Porta Romana, uno degli ultimi ad essersi costituito.

Si è candidato nella lista di Ferruccio Giovetti Paolo Marcenaro, che nel 2019 ha corso con Forza Italia, mentre Nicola Pini, già presidente di San Felice dimessosi dopo l’elezione a consigliere comunale nel 2019, è ancora candidato per il Pd, lista non ancora annunciata ufficialmente.

Questi sono solo i nomi più noti attualmente usciti allo scoperto, ma da qui a mezzogiorno dell’11 maggio, termine per la presentazione delle liste, altri se ne potrebbero aggiungere, in una stagione politica in cui tutti i partiti faticano a trovare persone disposte a mettersi in gioco. gb

