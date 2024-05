Paolo Ghiglione, esterno grigiorosso, ha parlato, in esclusiva ai microfoni di Cremona1, della partita del Tardini: “Sapevamo che non era facile venire qua, il Parma era libero di testa e non ci ha regalato nulla. Siamo stati bravi a portare il risultato a nostro favore, potevamo forse gestire meglio la palla nel primo tempo, con la superiorità abbiamo avuto un paio di occasioni per chiudere la partita. Poi abbiamo subito il pareggio e alla fine abbiamo consolidato il quarto posto”.

“Sia nel primo tempo che nel secondo tempo abbiamo avuto delle occasioni per chiuderla – prosegue Ghiglione – poi loro comunque, nonostante l’inferiorità, davanti hanno gamba e ci hanno messo lo stesso in difficoltà. Le partite sono così, poi verso la fine della stagione sono un po’ diverse, molto aperte e alla fine portiamo via questo punto”.

“Sicuramente ora avremo un po’ di tempo per lavorare e metterci a posto per questi playoff – conclude l’esterno – Avremo un po’ di giorni per mettere a posto le gambe, dobbiamo farci trovare pronti soprattutto di testa. E’ normale che ci sia un po’ di rammarico perché siamo stati secondi per gran parte del campionato. Adesso ripartiamo, dobbiamo farci scivolare questa delusione, pensare positivo perché abbiamo ancora la grande opportunità di vincere i playoff”.

