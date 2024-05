Roma-Juventus 1-1, gol di Lukaku e Bremer

(Adnkronos) –

Roma e Juventus pareggiano 1-1 nel match in calendario oggi per la 35esima giornata della Serie A. Vantaggio giallorosso con Lukaku al 15′, replica bianconera con Bremer al 31′. Il pareggio permette alla Juventus di salire a 66 punti: la formazione di Allegri è vicina alla qualificazione aritmetica alla prossima Champions League. La Roma, quinta a 67, rischia di essere agganciata dall’Atalanta.

De Rossi dopo la gara di Europa Leaguecon il Leverkusen sceglie Baldanzi nel tridente della Roma dall’inizio con Dybala e Lukaku. In difesa a destra Kristensen e a sinistra Angelino, coppia centrale formata da Llorente e Ndicka. Allegri invece non rinuncia al tandem d’attacco Vlahovic-Chiesa con Weah confermato sulla fascia destra, mentre a sinistra gioca Cambiaso. Dietro il trio composto da Gatti, Bremer e Danilo.

La Juve inizia bene con Vlahovic che al 7′ servito da Chiesa calcia a lato. La Roma risponde all’11’: cross sul secondo palo di Angelino per Kristensen che da solo di testa manda il pallone sulla traversa. Al 15′ la Roma passa: scatto di Baldanzi sulla destra e pallone servito al centro per Dybala che serve Cristante, il centrocampista calcia di prima ma trova la deviazione di Gatti che però serve di fatto Lukaku che non sbaglia e fa 1-0. Al 27′ il belga difende un pallone e serve Pellegrini che dal limite prova il tiro a giro ma la palla viene deviata in angolo. La Juve alza i ritmi e al 31′ trova il pari: numero di Chiesa che crossa dalla destra e trova Bremer che di testa prende il tempo a tutti e fa 1-1.



Ad inizio ripresa Juve subito pericolosa. Al 47′ altra giocata di Chiesa che con una finta lascia sul posto Kristensen, entra in area e prova la conclusione ma compisce il palo interno con il pallone che attraversa tutta la linea di porta ed esce dalla parte opposta. Al 58′ contatto tra Weah e Paredes in mezzo al campo, la Roma chiede il secondo giallo, ma l’arbitro Colombo lascia proseguire con De Rossi furioso, mentre Allegri scampato il pericolo sostituisce subito Weah per Kostic.

La Juve riprende a giocare e al 62′ Chiesa riceve palla e prova a mettersi in proprio, si accentra e calcia di potenza ma Svilar è attento. La Roma ricomincia a pressare alto e al 67′ arriva una gran giocata di Baldanzi che si libera e dal fondo serve al centro Pallegrini ma la conclusione viene deviata in angolo. Giallorossi ancora vicini al gol al 69′: dopo una mischia in area a seguito di un calcio d’angolo, Kristensen prova a coordinarsi ma Danilo salva tutto di testa Szczesny fuori gioco.

La Juve risponde al 79’con Locatelli che di controbalzo colpisce il pallone al limite dell’area ma Svilar in tuffo la tocca e la manda in angolo. Lo stesso portiere giallorosso si esalta al 79′ quando devia sopra la traversa un colpo di testa a botta sicura di Kean. Ma l’ultima occasione per il successo capita alla Roma. Al 94′ Abraham servito in area, controlla e conclude di potenza ma Szczesny gli nega il gol.