Per la call del Bando Cultura Bene Comune 2024, i progetti pervenuti sono 15, 14 quelli ammessi e 13 le proposte finanziate. La cifra complessivamente riconosciuta per sostenere i progetti è di 30.000,00 euro. Ai due filoni tematici dell’edizione 2023 Cultura bene comune come patrimonio di relazioni nei quartieri e Cultura bene comune come nuova modalità di fruizione del patrimonio culturale, quest’anno è stato aggiunto il filone Cultura bene comune: Cremona città che legge.

L’ufficio istruttore ha stabilito l’elenco definitivo dei progetti pervenuti e valutati coerenti o meno con quanto previsto dal bando e, in particolare, con i tre indicatori: coerenza con gli obiettivi e i criteri della call; qualità del contenuto, radicamento dell’iniziativa e livello di dettaglio; relazione tra entità, complessità e impatto del progetto e richiesta economica. Ai progetti valutati coerenti è stato riconosciuto il patrocinio, la collaborazione andrà invece puntualmente verificata caso per caso e le realtà interessate a richiederla dovranno contattare gli uffici del Settore Cultura e Turismo. Alle proposte valutate maggiormente coerenti con i criteri è stato attribuito un sussidio.

Nella valutazione sono stati previsti alcuni fattori premianti, in particolare, per il filone Cultura bene comune come patrimonio di relazioni nei quartieri: coinvolgimento dei Comitati di Quartiere e/o degli attori locali, applicazione dei criteri ambientali minimi per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi, scelta di contesti inconsueti e innovativi, originalità nel pensare lo spazio in relazione all’iniziativa, coinvolgimento del territorio e dei cittadini, accessibilità anche a pubblici con fragilità.

Per il filone Cultura bene comune come nuova modalità di fruizione del patrimonio culturale: valorizzazione dei musei cittadini e del patrimonio in essi custodito con proposte culturali innovative, avvicinamento di nuovo pubblico alle sedi museali, coinvolgimento di fasce di utenza diversificate.

Infine, per il filone Cultura bene comune – Cremona città che legge: creazione di coesione sociale, reti di relazioni, attivazione di saperi, crescita civile della comunità attraverso la lettura, rigenerazione e riposizionamento delle biblioteche scolastiche della città, con particolare attenzione alla biblioteca digitale (es. risorsa Mlol Scuola – piattaforma di prestito digitale per le scuole italiane di ogni ordine e grado e accessibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7), promozione e implementazione dei programmi già attivi sul territorio riguardanti la promozione della lettura ad alta voce, quali “Nati per Leggere” (destinato ai più piccoli), “Mamma Lingua” (destinato ai genitori e ai bambini non italofoni), “In-book” (che utilizza la lettura in immagini come comunicazione aumentativa alternativa per il diritto di tutti alla lettura) e promozione della conoscenza dei luoghi della lettura, mediante la realizzazione di progetti e attività anche in luoghi e situazioni inconsuete e il raggiungimento di pubblici eterogenei per età e formazione.

Per Cultura bene comune come patrimonio di relazioni nei quartieri, 6 sono i progetti presentati, 5 quelli ammessi e 4 quelli finanziati, per Cultura bene comune come nuova modalità di fruizione del patrimonio culturale, ne sono stati presentati 7, tutti ammessi e finanziati. Per il filone Cultura bene comune – Cremona città che legge sono stati presentati, ammessi e finanziati 2 progetti. Qui di seguito l’elenco dei progetti ammessi, divisi per filoni tematici e in ordine alfabetico.

I PROGETTI

1 – Cultura bene comune come patrimonio di relazioni nei quartieri

– Associazione Italiana Disabilità, Malattie Rare, Lotta al Bullismo ODV

Elevare il Quartiere: Un’Iniziativa Contro il Bullismo e per una Cultura del Bene Comune

Patrocinio

– Coordinamento Bande Musicali Cremona

Musica per le Periferie 2024

Patrocinio e sussidio € 2.000,00

– Coro Giuseppe Paulli APS

Tanto pe’ cantà

Patrocinio e sussidio € 1.000,00

CrArT – Cremona Arte e Turismo APS

Big Cream – la storia mai narrata dei graffiti/writing a Cremona

Patrocinio e sussidio € 2.000,00

La Tribù dei Rumori APS

Musica d’insieme: cultura, socializzazione e inclusione

Patrocinio e sussidio € 2.500,00

2 – Cultura bene comune come nuova modalità di fruizione del patrimonio culturale

-AIAP – Associazione Italiana Amici del Presepio – Sede di Cremona

Mostra Presepi – tredicesima edizione

patrocinio e sussidio € 500,00

– ANFFAS Cremona APS

L’arte è per tutti – 2024

Patrocinio e sussidio € 1.000,00

– ARCI Cremona APS

Radici Nascoste

Patrocino e sussidio € 5.000,00

– Associazione Costanzo Porta

Cremona: ieri, oggi e domani, città di Claudio Monteverdi

Patrocinio e sussidio € 4.500,00

– Gruppo Musica Insieme di Cremona

Spazionovecento 2024

Patrocinio e sussidio € 4.500,00

– Il Girasole Associazione Famiglie Affidatarie ODV

Affido Culturale

Patrocinio e sussidio € 2.500,00

– TraAttori APS

ArteViva

Patrocinio e sussidio € 2.000,00

3 – Cultura bene comune – Cremona città che legge

– ARCI Arcipelago APS

ARGONAUTI – Arcipelago legge

Patrocinio e sussidio € 1.500,00

– Arcicomics APS

Piccolo Festival del Fumetto 2024

Patrocinio e sussidio € 1.000,00

© Riproduzione riservata