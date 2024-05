L’intero settore agroalimentare Made in Italy fino al 10 maggio in vetrina a Parma, protagonista di Cibus, il salone internazionale dell’alimentazione che ospita più di 3.000 brand e più di 1.000 i buyer. La 22esima edizione conta infatti visitatori da mercati come Stati Uniti, Germania, Spagna, Francia, Regno Unito e Medio Oriente. Il 2024 sarà inoltre l’anno dei Paesi dell’area Asean, con il ritorno della Cina, la grande assente durante la pandemia, e una delegazione dal Giappone.

Sono 18 le aziende cremonesi al Cibus di Parma. Le cremonesi in fiera sono: Alimentari Donini Di Donini Nicholas E C. Snc, Azzurra Srl, Casalasco Società Agricola Spa, Cra Formaggi Italia Di Claudio BuccelliDeltrian Italia Srl, Fieschi Dal 1867 I.T.C. Srl, Freee / G-Free Alimentare Srl, Galletti Snc, Gennaro Auricchio Spa, Latteria Soresina Sca, Martinorossi Spa, Mulan Group Srl, Oleificio Zucchi Spa, Produttori Latte Associati Cremona, Regalpack Srl, Rivoltini Alimentare Dolciaria Srl, Top Single Service Srl. Walcor Spa.

Un salone sempre più simbolo dell’agroalimentare italiano, che si dimostra attivo anche sullo scenario mondiale, con una strategia che punta a creare quella che Antonio Cellie, Amministratore delegato di Fiere di Parma, definisce “un sistema di alleanze nazionali e internazionali che consolidi l’agroalimentare italiano ed europeo come riferimento per un consumo consapevole e sostenibile a livello globale”.

Tantissimi i Top Buyer che vivono l’esperienza immersiva dei Cibus Destination, un programma di retail e technical tour altamente coinvolgenti, organizzati nel territorio e all’interno delle aziende della Food Valley. Previsti anche tour on site, tra gli stand di Cibus, con visite e degustazioni dedicate alle richieste ed esigenze specifiche dei top buyer italiani ed esteri. Prodotti regionali, fuori casa, innovazione, prodotti di nicchia e per il segmento fine dining: sono solo alcuni percorsi di scoperta che guideranno i visitatori professionali tra gli stand della fiera. Novità di questa edizione sarà l’area “Cibus delle idee”, che valorizzerà la spinta innovativa delle aziende espositrici della manifestazione.

