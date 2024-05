Cibus, Coricelli “Cultura della sostenibilità nel nostro Dna”

PARMA (ITALPRESS) – “Presentiamo il nostro report integrato 2023, di cui siamo particolarmente fieri, essendo un’azione totalmente spontanea: abbiamo inserito la cultura della sostenibilità nella nostra azienda, nel nostro Dna, proprio per raccontarci appieno ai nostri stakeholders, ai nostri consumatori”. A dirlo Chiara Coricelli, presidente e amministratore delegato di Pietro Coricelli Spa, azienda umbra che produce olio, in un’intervista all’Italpress in occasione di Cibus 2024.

