Fisco, Meloni “Cancellare disparità tra lavoro dipendente e autonomo”

ROMA (ITALPRESS) – “Appena pochi giorni fa, in Consiglio dei ministri, abbiamo approvato il tredicesimo decreto attuativo della riforma. Molto si è detto, ovviamente, e si è scritto su questo provvedimento, come sempre accade per ogni scelta che questo Governo fa, però la verità è che questo decreto ci consente – oltre a rafforzare il potere d’acquisto dei lavoratori dipendenti più esposti – di fare un passo avanti molto importante nel cammino per un sistema tributario più semplice e più equo”. Lo dice il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in unvideomessaggio agli Stati generali dei Commercialisti.

sat/gtr

(Fonte video: Palazzo Chigi)