Sorpresa questa sera per le vie del centro. Curiose scritte luminose sono state proiettate sulle facciate di alcuni palazzi: l’edificio di via Palestro in piazzetta Coppetti, la facciata di palazzo Comunale, quella di galleria 25 Aprile. Misteriosa la scritta, “segui la bici gialla” e poi una data, quella dell’11 maggi, probabilmente il giorno in cui verrà svelato il mistero.

