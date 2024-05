Ne ha fatta di strada il cremonese Federico Vismarra, 27 anni, Ingegnere fisico, che dopo il Phd al Politecnico di Milano, sta continuando le sue ricerche al prestigioso ETH, il Politecnico federale di Zurigo. Diplomato al liceo scientifico Aselli, il suo campo di interesse è quello della fisica degli attosecondi, che ha studiato anche ai massimi livelli insieme a Anne L’Huiller, premio Nobel per la Fisica nel 2023, “per i metodi sperimentali che generano impulsi di luce della durata di attosecondi per lo studio della dinamica degli elettroni nella materia”.

Dal 30 giugno Federico parteciperà al 73° meeting internazionale di Lindau, in Germania dove si confronterà con una trentina di premi Nobel per la fisica, un evento che riunirà 600 studenti provenienti da più di 90 paesi, offrendo loro un’opportunità unica di incontrare e scambiare idee con i loro mentori in un ambiente informale.

Guarda l’intervista di Giuliana Biagi

