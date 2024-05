Il 21 e il 22 maggio, dalle 9.30 alle 16.30, presso il Polo di Cremona, Admo presenterà il progetto MatchAll – Cultura del Dono. L’iniziativa nasce per sensibilizzare gli studenti universitari all’importanza di donare il midollo osseo per salvare delle vite.

“Se potessi diventare un supereroe lo faresti?”: è questo lo slogan con il quale l’Admo si presenterà ai ragazzi e spiegherà come il midollo osseo non è il midollo spinale e la donazione non è né dolorosa né invasiva.

Ogni anno molte persone nel mondo si ammalano di Leucemie, d’anemia aplastica e di altre gravi neoplasie del sangue e possono trovare possibilità di guarigione solo col trapianto di midollo osseo, che non deve essere confuso con il midollo spinale.

La partecipazione è gratuita iscrivendosi al seguente link https://www.admolombardia.org/iscriviti/ e selezionando tra i Centri indicati “Uni Cremona”.

Per maggiori informazioni e dettagli è possibile consultare la locandina e la lettera di presentazione del progetto sul sito del Campus di Cremona.

