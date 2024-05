Ferruccio Giovetti, candidato sindaco con una propria lista civica, orientata al centrodestra, ha reso noti i punti salienti del proprio programma. A partire dalla sicurezza: “Piu fondi, piu vigili, piu tutela per i cittadini” si legge nel programma, che prevede di stanziare 2 milioni di euro per questa partita. Tra le azioni in programma, “Aumento del presidio delle forze dell’ordine, chiusure notturne dei distributori automatici, nuovi impianti di videosorveglianza, repressione della microcriminalita. Ma anche “ilnvestimenti importanti per rinnovo strade e marciapiedi”.

In ambito lavoro e welfare, la lista di Giovetti propone lo “Stop alla cementificazione periferica di Cremona”, ma anche “lncentivi e sgravi fiscali per le nuove attivita imprenditoriali”. Si è pensato a una “Cremona Full Card”, che può portare a “sconti fino al 20% su acquisti e sgravi fiscali per giovani e universitari”.

Su commercio, viabilità e turismo, il gruppo vuole portare avanti un “nuovo bando Commercio 4.0, con stanziamento di un milione di euro per le nuove attivita nel centro storico e periferie”. E ancora, “tariffe parcheggi ridotte e rimodulazione delle aree di sosta ad alta rotazione”. Si prevede anche di rivedere gli orari dell’apertura della Ztl e una maggiore manutenzione delle strade e dei marciapiedi.

Cultura e sport in primo piano, con manifestazioni dedicate agli artisti di strada, e un torneo calcistico in memoria di Gianluca Vialli.

Infine, spazio al benessere animale, con l’istituzione di “una guardia medica veterinaria, in servizio durante le ore serali e festive. Ma anche “dialogo con associazioni ambientaliste, animaliste e zoofile del territorio e “riqualificazione delle aree sgambamento del territorio cittadino”.

© Riproduzione riservata