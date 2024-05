Appuntamento giovedì 9 maggio nella Sala Maffei della Camera di Commercio per la presentazione di dati 2023 riguardanti il mercato del lavoro in provincia di Cremona.

Con l’ausilio dei numeri raccolti dalla rete dei Centri Provinciali per l’Impiego e grazie all’intervento di esperti, sarà effettuata una lettura delle tendenze della domanda di lavoro nel 2023 e proposti spunti di riflessione sulle risorse per il lavoro di domani.

I dati saranno presentati da Luca Schionato e Andrea Gianni, rispettivamente Partner e Project manager – Divisione Pubblica Amministrazione della società di consulenza PTSCLAS.

All’incontro saranno presenti anche alcune classi degli ultimi anni delle scuole superiori di Cremona che parteciperanno ad una sessione “laboratoriale” legata all’ingresso nel mercato del lavoro, coordinata da Carlo Catania , formatore e esperto di orientamento.

IL MERCATO DEL LAVORO IN PROVINCIA DI CREMONA FRA OCCUPAZIONE E OCCUPABILITÀ

9 MAGGIO 2024 – ore 9.30

Sala Maffei – Camera di Commercio

Via Lanaioli, 7 – Cremona

