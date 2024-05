Meteo, il Ciclone Normanno raggiunge il Sud: forti piogge e temporali

(Adnkronos) – Maltempo nelle prossime ore sul meridione italiano a causa del Ciclone Normanno, con le piogge più intense attese sulla Sicilia.

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma che la bassa pressione, scivolata negli ultimi 2 giorni dalla Normandia verso l’Italia centro settentrionale, sta attualmente attraversando il Canale di Sardegna per portarsi sulle estreme regioni meridionali: nelle prossime ore sono attese piogge moderate a tratti forti sulla Sicilia, localmente anche sul resto del Sud; ombrelli aperti anche sul Lazio meridionale e sul medio versante adriatico. Qualche rovescio, infine, non sarà da escludere sul Nord-Est, in particolare a ridosso dei rilievi alpini.

Le temperature caleranno in modo sensibile al Sud, mentre aumenteranno, altrettanto sensibilmente, al Nord; una via di mezzo al Centro. La giornata di giovedì 9 maggio vedrà, poi, il graduale spostamento del Ciclone Normanno verso Creta: si avranno ancora piogge diffuse nell’Italia meridionale, in particolare tra Sicilia e Calabria, mentre il maltempo più acceso, ovviamente, si sposterà verso la regione ellenica dalla sera.

Nel weekend, infine, il solito ‘Ciclone girellone’ raggiungerà la Turchia per poi scaricare la propria potenza in fatto di piogge sulla Russia meridionale e sull’area caucasica: un lungo viaggio che, dopo aver colpito l’Italia, si concluderà dunque sulle steppe russe con il probabile assorbimento del ciclone da parte di una lunga saccatura polare estesa dal Mar Bianco fino agli Urali.

Comunque vada il viaggio del Ciclone Normanno sull’Est Europa, in Italia vivremo la ‘benedizione del weekend’: dopo una settimana di maltempo sparso, il fine settimana sarà soleggiato e caldo quasi ovunque. Per la Festa della Mamma, domenica 12 maggio, ci sono dunque buone previsioni che accompagneranno le consuete e bellissime abitudini dei bambini e delle bambine.

NEL DETTAGLIO



Mercoledì 8. Al nord: instabile su Alpi, Prealpi, alte pianure e poi in Emilia verso sera. Al centro: piogge e temporali sparsi, ma non in Toscana, Umbria e Marche. Al sud: maltempo con piogge e temporali.

Giovedì 9. Al nord: soleggiato. Al centro: bel tempo prevalente. Al sud: a tratti instabile, specie sui monti.

Venerdì 10. Al nord: poco nuvoloso. Al centro: soleggiato. Al sud: instabile con ultime piogge e temporali specie in Calabria.

Tendenza: pressione in aumento. Weekend soleggiato e con clima a tratti caldo.