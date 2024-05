“Sei i cittadini cremonesi mi daranno fiducia nelle urne, metterò subito mano alla situazione disastrosa in cui, la Giunta Galimberti Virgilio, sta lasciando i parcheggi di via Dante; utilizzati soprattutto dai pendolari. I problemi sono rilevanti e complessi e riguardano sia le strutture che l’ordine pubblico”, lo dice Alessandro Portesani candidato per il centrodestra alle elezioni del prossimo 8 e 9 giugno, commentando i fatti che stanno accadendo in questa zona di città.

“A causa della cattiva manutenzione e dell’abbandono del primo parcheggio creato, stanno crollando dei calcinacci proprio sulla rampa d’accesso. Per questo motivo, i tecnici hanno dovuto transennare la rampa d’accesso e solo per un mero caso questi non hanno colpito una macchina parcheggiata. Il blocco causato sta provocando non pochi problemi di parcheggio agli utenti. Un ulteriore problema soprattutto con i pendolari che devono già fare i conti con i ritardi dei treni sulla linea Cremona-Mantova. E’ evidente che se ci fosse stata una cura del manufatto tutto ciò non sarebbe accaduto”, afferma Portesani.

“E tutto questo va ad assommarsi – spiega il candidato di centrodestra – all’altrettanto disastrosa conduzione della costruzione del secondo parcheggio che avrebbe dovuto aprire nel 2023 ma che ad oggi è ancora chiuso visto che i lavori sono in corso. Forse solo le prossime elezioni potrebbero compiere il miracolo dell’apertura prima del voto. Infinita è stata la serie di ritardi che ha caratterizzato l’edificazione del parcheggio e che Galimberti e Virgilio non sono riusciti ad evitare. Ora l’assessore Simona Pasquali scarica la colpa sulle recenti piogge: forse si doveva accelerare prima e non finire a trascinare i lavori fino a questo punto”.

“Ma non ci sono solo problemi strutturali e logistici – conclude nel suo intervento Portesani -. Molti cittadini hanno segnalato continui problemi di ordine pubblico. Già alcuni mesi fa sui social e sui media erano comparse le immagini di bande di giovani che tentavano i furti all’interno delle autovetture parcheggiate. Ora è iniziata la moda, da parte di alcuni balordi, di sedersi in gruppo sulle autovetture, provocando problemi alle carrozzerie delle macchine. Anche qui è evidente che manca ogni tipo di controllo da parte della polizia municipale che dovrebbe vigilare con più intensità nel park. A questo proposito, il nostro programma prevede il completamento dell’organico dei vigili per assicurare anche in questo luogo un maggiore attenzione. E questo sarà una delle nostre priorità”.

