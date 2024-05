Dalle idee regalo con i prodotti degli agricoltori ai laboratori manuali tra ceramica, argilla e carta fino a gesti di solidarietà: così i mercati contadini di Campagna Amica in Lombardia si preparano per la festa della mamma. Lo rende noto la Coldiretti regionale in vista della ricorrenza che quest’anno viene celebrata domenica 12 maggio.

Domani sabato 11 maggio, a Milano, al mercato coperto di via Friuli 10/a verranno consegnati alle mamme i lavoretti di ceramica realizzati in un workshop tenuto lo scorso sabato. Al mercato coperto di Pavia, invece, saranno regalati fiori alle mamme presenti. Sempre nella giornata di sabato 11 maggio al farmers’ market di Campagna Amica a Sondrio, in piazzale Bertacchi, un’iniziativa benefica firmata dai Senior Coldiretti e dai produttori agricoli a sostegno della Piccola Opera di Traona. Claim dell’evento: “Io offro un dolce, un fiore, una piantina dell’orto… tu doni a favore della Piccola Opera di Traona”.

Domenica 12 maggio, invece, i produttori agricoli di Campagna Amica saranno presenti a Iseo (Brescia) con idee regalo a filiera corta: dalle 9 alle 19 in viale Repubblica. In provincia di Bergamo, a Treviglio, un mercato contadino speciale si terrà in piazza Garibaldi dalle 9 alle 18 durante il quale ai bambini sarà data la possibilità di partecipare a laboratori dove realizzare fiori di carta per la propria mamma. Infine, sempre domenica12 maggio, in piazza Stradivari a Cremona, i bambini potranno realizzare disegni per la mamma o realizzare dei lavoretti con argilla e materiale naturale.

