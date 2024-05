Dopo il grande successo della prima edizione, che ha registrato oltre 15.000 visitatori, torna Cremona Contemporanea | Art Week. Per l’occasione sarà possibile visitare gratuitamente, dal 18 al 26 maggio, dalle 10 alle 19, il Museo Civico Ala Ponzone (via Ugolani Dati, 4) e il Museo Archeologico San Lorenzo (via San Lorenzo, 4).

Per una settimana Cremona si trasformerà in un luogo di sperimentazione, conoscenza e scoperta, in cui il patrimonio artistico locale incontrerà il mondo dell’arte contemporanea.

In questa edizione saranno coinvolti 20 artisti contemporanei attivi sulla scesa internazionale, progetti e collaborazioni con gallerie provenienti da tutto il mondo che dialogheranno con più di venti luoghi della città, molto dei quali aperti al pubblico eccezionalmente per questo evento.

Sabato 18 maggio, in occasione della Notte europea dei musei, dalle 20:30 in Pinacoteca, visite alle opere di Art Week, presenti Rossella Farinotti, Thomas Berra e Luca De Angelis, curatori e artisti di Art Week 2024.

GLI ARTISTI NEI MUSEI CIVICI

Museo Civico “Ala Ponzone”

Thomas Berra – Il suo lavoro è una sorta di esaltazione delle “erbacce”. Accanto a personaggi appena accennati, le piante infestanti si diffondono sulle superfici, generando un immaginario intimo sospeso nel tempo.

– Il suo lavoro è una sorta di esaltazione delle “erbacce”. Accanto a personaggi appena accennati, le piante infestanti si diffondono sulle superfici, generando un immaginario intimo sospeso nel tempo. Luca De Angelis – La pratica artistica è per lui un modo di attivare momenti di rivelazione. Lo spettatore si trova così a riflettere sulla sua stessa percezione della realtà e delle molteplici interpretazioni che essa comporta.

– La pratica artistica è per lui un modo di attivare momenti di rivelazione. Lo spettatore si trova così a riflettere sulla sua stessa percezione della realtà e delle molteplici interpretazioni che essa comporta. Zoe Williams – Le sue opere sono sospese nel tempo e nello spazio; parlano, attraverso l’impiego di diversi mezzi espressivi, delle trasformazioni culturali e sociali che determinano la nostra percezione del mondo e dei meccanismi relazionali che lo determinano.

Museo Archeologico San Lorenzo

Judith Hopf – Attraverso un approccio estetico brutalmente votato all’essenzialità, esplora la relazione tra corpo e ambiente, mettendo in luce le tensioni e le dinamiche di potere che caratterizzano il nostro tempo.

– Attraverso un approccio estetico brutalmente votato all’essenzialità, esplora la relazione tra corpo e ambiente, mettendo in luce le tensioni e le dinamiche di potere che caratterizzano il nostro tempo. Nevine Mahmoud – Le sue opere sono sintesi di elementi diversi che, uniti, incarnano la molteplicità delle emozioni e dei desideri umani.

© Riproduzione riservata