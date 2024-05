Sole e caldo nel weekend, ma tornerà il maltempo: previsioni meteo oggi

(Adnkronos) – Il sole, finalmente, dopo giorni di pioggia e freddo. Sarà un weekend all’insegna del beltempo da Nord a Sud quello che sta per arrivare, con temperature massime in salita in attesa però di un peggioramento, previsto per la prossima settimana. Questo il quadro meteo delineato dagli esperti per la giornata di oggi, venerdì 10 maggio, e per i giorni a venire.

Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma: dopo giorni instabili, tra il lunedì e il venerdì, torna l’alta pressione ed il sole su tutta l’Italia proprio tra sabato e domenica, come successo spesso nelle ultime settimane.

Intanto, nelle prossime ore continuerà a piovere a macchia di leopardo al Sud, in particolare in Calabria con qualche addensamento sparso anche in Sardegna; altrove le condizioni meteo saranno in ulteriore miglioramento con prevalenza di sole. Le temperature massime si porteranno fino a 27°C al Sud nonostante qualche nube in più, 26 gradi al Centro e 25°C al Nord ed inizieremo a stare bene quasi ovunque.

Durante il weekend, come detto, tornerà il sole pieno: le temperature massime saliranno fino a toccare i 30°C in Sardegna e a sfiorare i 27°C su gran parte dell’Italia. Ad essere pignoli, come siamo spesso, dobbiamo segnalare qualche addensamento sabato in Calabria e domenica sulle Alpi, foriero anche di qualche acquazzone.

Entrando nel campo delle proiezioni, i modelli iniziano ad intravedere un peggioramento da lunedì 13 sera verso il Centro-Nord: la prossima settimana potrebbe essere dunque caratterizzata da un’Italia divisa in due. Al Centro-Nord frequenti piogge da martedì a venerdì, al Sud prima Ondata di Caldo della stagione con 34°C in Sicilia.

Sempre nel campo delle proiezioni, quasi Fantameteo, ci sono alte probabilità di avere sole del weekend anche sabato 18 e domenica 19 maggio dopo una settimana piovosa al Centro-Nord, ma ovviamente aspettiamo conferme ed intanto ci godiamo la Festa della Mamma con sole e 30°C.

Venerdì 10. Al nord: soleggiato. Al centro: bel tempo prevalente, qualche addensamento in montagna. Al sud: instabile con ultime piogge e temporali specie in Calabria.

Sabato 11. Al nord: bel tempo. Al centro: bel tempo e più caldo. Al sud: soleggiato, locali rovesci sull’appennino calabrese.

Domenica 12. Al nord: bel tempo, acquazzoni pomeridiani sulle Alpi. Al centro: bel tempo e più caldo. Al sud: soleggiato e più caldo.

Tendenza: da lunedì nuovo graduale peggioramento atlantico verso il Centro-Nord. Caldo al Sud.