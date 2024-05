In tanti alla presentazione della lista “Sicurezza e Buonsenso per Cremona” che schiera Ferruccio Giovetti candidato sindaco. In una giornata densa di fatti politici in città, il medico geriatra prestato alla politica ha radunato nella sala eventi di Spazio Comune tutti i suoi candidati e un vasto numero di simpatizzanti. Ha illustrato il programma che punta molto sulla sicurezza con interventi che vanno dall’aumento dei presidi delle forze dell’ordine alla chiusura notturna dei distributori automatici; da nuovi impianti di videosorveglianza fino alla apertura parziale della ztl. Un tema quest’ultimo che fa tutt’uno con gli interventi proposti sul fronte viabilità, commercio e turismo. L’idea è infatti quella di rimodulare la ztl, con la possibilità anche di riaprire il tratto da piazza Roma a Corso Vittorio Emanuele in entrambi i sensi di marcia, una soluzione che andrebbe incontro al desiderio di sicurezza percepito dalla fascia più anziana della popolazione.

Sempre per il commercio, proposta di un bando commercio 4.0 con un fondo di un milione di euro per le nuove attività. E poi, Cremona amica degli artisti di strada, stop alla cementificazione nelle periferie, sgravi fiscali per nuove attività imprendioriali, con un occho anche al benessere animale: la lista ripropone un tema più volte sollevato in città, l’assenza di un pronto soccorso veterinario, la proposta è quella di avviare un dialogo con Ats Valpadana per attvare uan guardia medica anche nelle ore notturne e festive,

Oltre a Giovetti ha parlato la candidata Mara Cisotto, triatleta, mentre Ilenia Cirrone ha anticipato il prossimo incontro: il 21 maggio a teatro Monteverdi si parlerà dei valori della famiglia tradizionale con Massimo Gandolfini, esponente del Family Day, Piercarlo Peroni e Fabrizio Arrigoni, psicologo e formatore. gbiagi

I CANDIDATI

Annalisa Biazzi, funzionario amminustrativo Asst

Simone Borsi, lavoratore dello spettacolo

Federico Bottoni, responsabile amministrativo

Pietro Burgazzi, pensionato

Alessandro Carpani, responsabile produzione azienda alimentare

Beatrice Carrara, barista

Ilenia Cirrone, direttore Dsga scuola

Mara Cisotto, insegnante

Paolo Dalla Vecchia, commentatore sportivo

Riccardo Faccini, quadro direttivo banca

Antonella Lazzari, pensionata

Stefano Lodigiani, oepratore d’esercizio

Paolo Marcenaro, pensionato

Andrea Mazzini, imprenditore

Virginio Mussi, libero professionista

Davide Parma, assicuratore

Paolo Parmigiani, direttore supermercato

Daniela Penna, casalinga

Mihaela Iuliana Popa, Oss

Flavio Rastelli, impiegato al termovalorizzatore

Assunta Vigliotta, casalinga

Bianca Stella Ziglioli, pensionata

Renato Zelioli, responsabile risorse umane

