Una lista “formata da persone di diversa provenienza culturale, che creano un’amalgama a favore di questa città, non di contrapposizione e con obiettivi comuni: sviluppo della città, cambiamento, rinnovamento e attenzione alle persone”. Con queste parole Luciano Pizzetti ha presentato questa mattina la lista “Cremona sei tu” a sostegno di Andrea Virgilio in piazza Giovanni XXIII. “Queste persone hanno però qualcosa in comune: avere donato qualcosa agli altri: tempo, iniziative, sostegno, insomma si sono attivate a favore del prossimo ed è questo che va portato nell’azione amministrativa, insieme alle grandi strategie di sviluppo. Non siamo per la decrescita, sappiamo che ci sono problemi importanti, demografia e qualità dell’aria innanzi tutto: ma questi aspetti si combattono con l’innovazione tecnologica e l’ammodernamento delle produzioni non con il no a tutto”.

Dopo aver replicato a una delle critiche che il centrodestra sta rivolgendo alla giunta Galimberti, il degrado di alcune aree della città, Pizzetti cita piazza Castello: “E’ vero quel giardino ha bisogno di più cura, ma è vicino a via Bissolati, luogo di importanti interventi, e potrà essere inserito, insieme all’ex provveditorato agli studi, in un prossimo programma di recupero”.

Ma non finisce qui l’accenno al centrodestra che attraverso alcuni esponenti lo ha accusato di “avere sbagliato campo”: “Quando dico che la lista Cremona sei tu è un crogiolo di culture dico che non c’è solo gente che guarda da una medesima parte, ma un mondo variegato che ha a cuore alcuni obiettivi comuni per la città.

“E’ curioso che il centrodestra mi attacca frontalmente, ma potrei fare un lunghissimo elenco di persone del centrodestra che mi hanno sollecitato a candidarmi come sindaco dicendomi che ‘sei un valore aggiunto per la città e noi saremmo a sostegno di questo valore aggiunto’. Li ho ringraziati, ma questo non appartiene nel al mio Dna, io credo nel rinnovamento, l’ho sempre praticato nella mia vita e non capisco perchè ora non lo dovrei più praticare. Credo nel valore di Andrea Virgilio e a questo punto loro hanno pensato di prendere altre strade.

Ma non si può attaccare personalmente uno a cui hai chiesto di fare il candidato sindaco, perchè o stavi barando allora o stai barando adesso”

“Questo comparto è la dimostrazione di come si lavora” ha poi detto Andrea Virgilio, ” noi non facciamo render ma diamo risposte importanti per la città che avranno ricadute importanti. Il centro storico sarà un luogo di lavoro e di vita per i giovani, la cultura, per il tema dell’abitare per le giovani coppie. Abbiamo ancora tante cose da riqualificare e risorse da portare a casa, oggi qui volevamo rappresentare l’idealità e la concretezza”.

“Mi fa sorridere l’approccio del centrodestra circa la continuità con Galimberti: una coalizione si presenti con delle proposte non con accuse. Io voglio una città capace di ragionare sulla strategia e l’abbiamo dimostrato con le nostre attività: università, interazione con il mondo delle imprese e con le filiere produttive, solo per fare alcuni esempi”. gbiagi

