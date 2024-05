Si è concluso con la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e con la sanzione per ubriachezza di un uomo di 28 anni, residente in provincia di Parma, un intervento effettuato a Cremona ieri sera 10 maggo da parte dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona.

Verso le 21.30, una pattuglia della Radiomobile è stata inviata in Galleria XXV Aprile perché era stato segnalato un uomo che, visibilmente ubriaco, urlava frasi senza senso e infastidiva i clienti dei locali. I militari lo hanno subito individuato e hanno chiesto i suoi documenti che, nonostante qualche iniziale resistenza, ha fornito.

Ma quando i militari lo hanno invitato ad allontanarsi dal locale, l’uomo ha iniziato ad avere un comportamento ostile verso la pattuglia con insulti e una volta sanzionato per ubriachezza, li ha spinti più volte, buttandosi a terra e urlando frasi incomprensibili. Visto lo stato di agitazione, è stato richiesto l’intervento di un’ambulanza, ma alla vista dei sanitari, è scappato verso piazza Roma fino a via Manzoni, dove è stato raggiunto dai Carabinieri.

Qui, per non farsi bloccare, ha nuovamente spinto e strattonato i militari. L’uomo ha continuato a tenere il suo comportamento ostile, rendendo anche necessario il blocco del traffico per evitare che potesse compiere qualche gesto imprudente. A quel punto, è stato immobilizzato dai militari ma, anziché calmarsi, l’uomo ha continuato a reagire. E’ stato quindi accompagnato in caserma dove si è calmato e ha accettato di farsi accompagnare con l’ambulanza presso l’ospedale di Cremona per le cure del caso.

La serata concitata si è comunque conclusa con una denuncia all’Autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale, oltre alla sanzione amministrativa per ubriachezza.

© Riproduzione riservata