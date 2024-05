Auto in fiamme in autostrada, lunghe code e traffico in tilt

(Adnkronos) – Traffico in tilt e lunghe code per un’auto in fiamme all’altezza di San Casciano in Val di Pesa in provincia di Firenze. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza e per la regolazione della viabilità per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. Il traffico risulta temporaneamente bloccato sul Raccordo Autostradale 3 ‘Siena-Firenze’ lungo la carreggiata in direzione del capoluogo toscano.