Una anomalia radiometrica, prontamente segnalata dalle autorità competenti, presente in alcuni container provenienti dall’Acciaieria Arvedi e destinati allo smaltimento presso la società Portovesme srl: è quanto accaduto nei giorni scorsi al porto di Cagliari.

Immediatamente in Acciaieria sono scattati le segnalazioni alle autorità competenti e tutti i controlli previsti dalle procedure. Il sistema di segnalazione ha rilevato la presenza di una contaminazione da Cesio 137 su una quantità di polveri di abbattimento dei fumi della Linea2.

Dalle indagini interne risulta che “la contaminazione rappresenta un caso isolato e circoscritto”. I tecnici, infatti, hanno condotto le misurazioni in tutte le diverse sezioni dell’impianto ed il materiale contaminato é stato completamente rimosso, sigillato ed isolato in un’area ad hoc. Messe in sicurezza anche le polveri avviate al sito di smaltimento di Portovesme.

Con ogni probabilità – ma le valutazioni tecniche sono in corso – un oggetto schermato da piombo e contenente materiale radioattivo ha superato la barriera che segnala all’ingresso dello stabilimento l’eventuale presenza di rottame non idoneo. Una eventualità rarissima, ma prevista anche dalla procedura operativa che è subito scattata in Acciaieria.

“Le misurazioni proseguono costanti e consentono un monitoraggio continuo ed allo stato rivelano misure nella norma, senza alcun rischio né pregiudizio per la salute dei lavoratori e per l’ambiente” è scritto nella segnalazione alle autorità competenti.

