Prende sempre più forma la coalizione di centrosinistra a sostegno di Andrea Virgilio sindaco. Il Pd cittadino ha presentato stasera in sala Zanoni la squadra che si presenterà al voto di giugno.

Ad aprire l’incontro, il segretario Roberto Galletti che dopo il minuto di silenzio in memoria del consigliere comunale Daniele Villani mancato nei giorni scorsi, ha ricordato il ruolo del Partito Democratico quale “punto di riferimento storico e politico per la città di Cremona. Da sempre attivo sul territorio, inserito nei suoi contesti sociali e in costante confronto con la cittadinanza, attraverso la sua rete di relazioni e di persone. La lista che in queste settimane siamo riusciti a comporre ne è la prova plastica: un gruppo di 32 persone rappresentanti i più diversi ambiti della comunità cremonese. Siamo riusciti a riunire in un progetto politico diverse generazioni e le più variegate inclinazioni e professioni”.

16 donne e 16 uomini “che hanno deciso di mettere a disposizione il proprio tempo, oltre che la propria esperienza politica, professionale, e dunque identitaria, per la comunità cremonese. 32 visioni differenti ma sinergiche, pronte a formare una comunità”.

“Ringraziamo Andrea Virgilio, vicesindaco e candidato sindaco – ha proseguito Galletti – per aver colto questa preziosa sfida rispondendo prontamente all’esigenza di farsi portatore delle istanze di tutte e tutti. Come Andrea, anche le nostre candidate e i nostri candidati sono pronti a rappresentare i Cremonesi nel salone dei Quadri di Palazzo Comunale. Il Consiglio comunale è un baluardo di democrazia partecipativa e di prossimità che merita persone di spessore autentico”.

Prima della presentazione dei singoli candidati consiglieri, Galletti ha ricordato anche l’importanza delle prossime Elezioni europee, “che rendono il contributo di ognuno di noi ancora più importante”.

“Ci ricandidiamo a governare la città puntando su idee nuove. Abbiamo guidato la città anche in tempi bui e difficili. Vogliamo farlo ancora. Lo facciamo con Andrea Virgilio che fa parte della nostra comunità democratica. Non è una cosa da poco candidarsi a sindaco e per questo lo voglio ringraziare qui pubblicamente”.

Il candidato sindaco ha voluto lanciare un appello alla partecipazione di tutti in queste ultime settimane di corsa elettorale.

“Il Pd – ha detto Virgilio – è il perno di questa coalizione. Il mio grazie doveroso va a chi ha dato la disponibilità per mettersi in gioco in questa campagna elettorale. Nei prossimi giorni dovremo essere ovunque e far sentire la nostra presenza nei quartieri, nei mercati, nei tanti luoghi vitali della nostra città. Il nostro radicamento e le nostre relazioni sono la nostra risorsa: insieme alle altre liste della nostra coalizione possiamo fare la differenza. Ho sentito nelle vostre parole la solennità di voler aderire a un percorso e di entrare nella sede istituzionale più importante della nostra comunità. Io da voi mi aspetto tanto. E voi da me dovete aspettarvi altrettanto.

Abbiamo già dimostrato in passato di saper andare controvento: dobbiamo essere consapevoli delle criticità e difficoltà che ci sono, ma anche dei punti di forza che abbiamo. Il nostro è la capacità di stare dentro i diversi mondi della nostra città. E questo aspetto sapremo giocarcelo fino in fondo in questa partita”.

“Il mio obiettivo – ha aggiunto Virgilio – è di aprire una nuova stagione politica. Si va in un percorso nuovo. E io voglio avere il diritto e il dovere di fare questo cammino. Di essere del tutto obiettivo nel valutare le grandi conquiste che abbiamo

Ottenuto, ma anche di cambiare delle cose. Non voglio alcun tipo di subalternità rispetto al passato. Voglio l’orgoglio di poter individuare nuovi progetti, nuove sfide, nuovi obiettivi”.

