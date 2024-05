Lindbergh S.p.A. (EGM:LDB), gruppo attivo in Italia e Francia nel settore MRO (Maintenance Repair and Operations) per l’offerta di servizi di logistica per le reti di assistenza tecnica e nel settore del Waste Management – Circular Economy, rende noto che, con riferimento all’operazione di acquisizione del 100% di Vergottini Srl, in data odierna è avvenuto il closing dell’operazione secondo quanto previsto in sede di accordo preliminare.

Lindbergh, attraverso la propria controllata Smit Srl, ha acquistato il 100% di Vergottini Srl. Il valore totale dell’operazione è pari a Euro 1,05 milioni, compresa la PFN (cash positive per circa 300.000 euro).

Lindbergh S.p.A. è a capo dell’omonimo Gruppo attivo in Italia e Francia nel settore MRO (Maintenance Repair and Operations) per l’offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica per le reti di assistenza tecnica. Il Gruppo è attivo altresì nell’offerta di servizi di Economia Circolare e Waste

Management. Con sede a Pescarolo ed Uniti, Lindbergh è stata fondata nel 2006 da Marco Pomè (Presidente) e Michele Corradi (CEO), entrambi provenienti da lunghe esperienze nel settore della logistica e dei servizi. Il Gruppo oggi impiega oltre 140 dipendenti.

