Si va verso il commissariamento per il Comune di San Daniele Po, dove non è stata presentata alcuna candidatura, e dove quindi non sarà possibile fare le elezioni amministrative. Una situazione piuttosto complicata, per un paese in cui nel 2022 era stato dichiarato il dissesto finanziario e per il quale, quindi, era già stato nominato un commissario ad acta, che si sta occupando di risanare la situazione debitoria.

Dal 10 giugno in poi, quindi, anche la gestione amministrativa, che ora è in capo al sindaco Davide Persico, passerà a un commissario, che verrà nominato dalla prefettura. Questi dovrà portare avanti l’ipotesi di bilancio quinquennale equilibrato, già preparato dall’attuale giunta: il documento dovrà poi essere vagliato e approvato dal ministero.

Successivamente dovrà essere stilato un bilancio di previsione. A quel punto, nella prossima tornata elettorale utile, che potrebbe già essere nel 2025, si dovrà tornare alle urne.

Nei mesi scorsi, in realtà, alcuni cittadini avevano provato a mettere insieme una lista, ma non avevano trovato un accordo. E il sindaco uscente, dopo tre mandati consecutivi e nuovi impegni di lavoro, aveva già dichiarato che non si sarebbe ricandidato.

