Tajani “Serve rinvio su Sugar Tax, no retroattività per Superbonus”

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo contrari a qualsiasi aumento delle tasse nel nostro Paese, per noi la sugar tax non può entrare in vigore a luglio, serve un ulteriore rinvio. Per quanto riguarda il superbonus, la nostra civiltà giuridica non prevede che si possano fare delle norme con effetto retroattivo”, ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani a margine dell’apertura della campagna elettorale di Forza Italia per le europee.

xc3/ads/gsl