I Carabinieri della Stazione di Ostiano hanno segnalato alla Prefettura come consumatore di droga un uomo di 49 anni, residente in provincia di Mantova, con precedenti di polizia a carico.

Domenica 12 maggio verso le 15 la pattuglia ha controllato un’auto con due persone a bordo nei pressi del cimitero di Gabbioneta Binanuova. Uno dei due, un uomo di 49 anni ha consegnato un involucro contenente quasi tre grammi di hashish. Lo stupefacente, detenuto per uso personale, è stato sequestrato e l’uomo è stato segnalato alla Prefettura come consumatore di droga. Nei confronti del conducente del veicolo, un 59enne

della provincia di Mantova, pregiudicato, i militari hanno anche proceduto al ritiro della patente di guida perché scaduta e non rinnovata per tempo e alla sanzione amministrativa.

© Riproduzione riservata