Nuova denuncia per guida in stato di ebbrezza, con contestuale ritiro di patente da parte dei carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona, a carico di un 32enne pregiudicato.

La notte del 13 maggio i militari hanno fermato un’auto in viale Po dopo aver notato che procedeva con andamento irregolare. Il 32enne alla guida presentava evidenti sintomi di alterazione da abuso di alcol e una volta sottoposto al test dell’etilometro è stato evidenziato un valore di circa 1,30 g/l, oltre il doppio del valore consentito. Tenuto conto dell’aggravante dell’ora notturna, i Carabinieri lo hanno denunciato all’autorità giudiziaria e la sua patente è stata ritirata. L’auto, di sua proprietà, è stata affidata a persona in grado

di guidare.

