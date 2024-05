Alessandro Carpani dal suo profilo Facebook risponde a Lapo Pasquetti intervenuto su ZTL. L’ex Lega commentando l’aggressione alla ragazza avvenuta nel pomeriggio incalza: “Questa è la città sicura di Lapo Pasquetti, Sinistra per Cremona – Energia Civile, che ha qualche difficoltà anche a capire la lingua italiana.

Nelle ore diurne, più controllo del territorio con un organico della polizia locale aumentato e più strutturato. Mentre per le ore serali/notturne, nel nostro programma abbiamo inserito l’idea di aprire la Ztl di sera/notte, solo per i residenti, in quelle aree dove non è possibile transitare con la macchina’.

Va a segno anche Pietro Burgazzi sul suo profilo Facebook: “Sostenere che Cremona è città sicura fa parte del bagaglio della sinistra, e si mente anche sull’ovvio è meglio non chiedere il voto”. Sulla stessa linea dei due candidati consiglieri anche Ilenia Cirrone – Come donna e residente del centro -spiega -la proposta di rivedere la ZTL è pensata per tutti quei cittadini, non residenti, che per vari motivi si trovano ad aiutare un anziano che fa fatica a deambulare o un residente che non può utilizzare il mezzo proprio in un frangente”.

