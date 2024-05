“E’ con il cuore affranto e in lacrime, che dobbiamo comunicare la scomparsa del nostro direttore generale Cesare Fogliazza”: così la Pergolettese annuncia la notizia che ogni appassionato di calcio del territorio cremasco e cremonese non avrebbe mai voluto leggere.

“Tutti i dirigenti, tecnici, calciatori e tifosi sono vicini ad Anna e alla famiglia in questo tristissimo momento e porgono le più sentite condoglianze”: prosegue la nota del club.

Cesare Fogliazza è stato molto di più di un direttore generale per la Pergolettese. Un dirigente, dal 2012, di quelli che “fanno la squadra”. Mai banale, per salvaguardare il club aveva addirittura chiesto di indagare sulla bontà dell’operato dei suoi calciatori in fondo alla stagione 2022/2023. Uomo di calcio, di campo, di riferimento per il mondo del ‘fubal’ di casa nostra.

Lo piange la Pergolettese, lo piangono tutti gli appassionati di un territorio che Fogliazza ha saputo rappresentare e portare con orgoglio nel mondo del calcio professionistico. Prima di Crema, il Pizzighettone. A curriculum, anche un passaggio alla Cremonese.

Lo scorso 5 maggio aveva festeggiato il 70esimo compleanno a modo suo: con i suoi ragazzi della Pergolettese, con i dirigenti e i tecnici di un club che erano ormai diventati una famiglia. E i famigliari di Fogliazza piangono ora il loro amato Cesare.

