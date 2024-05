Lavoro, Meloni “Dati ci dicono che siamo sulla strada giusta”

ROMA (ITALPRESS) – “Da quando siamo al Governo abbiamo 600 mila occupati in più, il tasso occupazionale ha toccato il record del 62,1%, abbiamo superato per la prima volta il tetto dei dieci milioni di lavoratrici, i contratti stabili aumentano, la precarietà diminuisce e si riducono anche gli inattivi, cioè coloro che non solo non lavorano ma che hanno anche smesso di cercarlo un lavoro. Non intendiamo ovviamente cullarci sugli allori, non significa, cioè, che vada tutto bene. Noi continuiamo a lavorare per consolidare questi dati e migliorarli ancora”. Lo dice il premier Giorgia Meloni, in un videomessaggio al Festival del Lavoro.

sat/gtr

(Fonte video: Festival del Lavoro)