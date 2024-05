Il rilevamento dei prezzi al consumo diffuso dal Comune questa mattina, in contemporanea con i dati nazionali dell’Istat, mostra nel mese di aprile, come avvenuto a marzo, una modesta ripresa inflattiva

dell’indice tendenziale complessivo (0,30%). A trascinare l’indice verso l’alto, determinati prodotti e servizi, in particolare: per quanto riguarda gli alimentari, oli e grassi +22,5%, frutta +2%, nonché bevande (+1,9%) e carne (+1,8%).

Per quanto riguarda le abitazioni: fornitura acqua +18,4% (identico a marzo), ma anche il gasolio per riscaldamento (+5,1%).

Con riferimento invece ai trasporti, l’indice tendenziale complessivo è +2,2%, ma con un picco per quanto riguarda i trasporti su rotaia (+6,3%); viceversa, il trasporto aereo cala vistosamente (-5,7% tendenziale, anche se con un incremento congiunturale del +5,8%).

Guardando alle variazioni congiunturali, rallenta la corsa degli oli e grassi alimentari: rispetto al mese scorso infatti l’aumento si è limitato allo 0,8%; diminuiti invece di mezzo punto percentuale i prezzi dei vegetali e degli alimenti zuccherati.

Sempre rispetto a marzo si registra un aumento dell’1% delle bevande alcoliche e dei tabacchi in genere ma diminisce dell’1,2 il prezzo delle birre.

Praticamente stabili i prezzi dell’abbigliamento e dei mobili; in diminuzione quelli delle utenze (gas, luce, acqua, abitazione in generale) scesi del 2,2% rispeto al mese precedente. Il settore trasporti registra un lieve incremento rispetto al mese precedente (0,8%).

© Riproduzione riservata