Ucraina, diminuisce la pressione della Russia su Kharkiv: cosa succede, lo scenario

(Adnkronos) –

La Russia frena nell’attacco a Kharkiv. L’intensità delle operazioni offensive dell’esercito di Mosca nel nord della regione continua a diminuire dopo che i militari russi hanno rallentato nella penetrazione iniziata ormai una settimana fa. A delineare il quadro sul campo, dopo una fase cruciale del conflitto, è un rapporto dell’American Institute for the Study of War (Isw), think tank americano che monitora quotidianamente le operazioni. “Le truppe russe sono attualmente avanzate a non più di otto chilometri dal confine, nel nord dell’oblast. I reparti di Mosca possono facilmente lanciare attacchi di artiglieria contro le posizioni difensive ucraine vicino al confine e il divieto di uso di armi occidentali in territorio russo rende vulnerabili le posizioni di difesa ucraine”.

Gli analisti americani sottolineano che “dal 10 maggio le forze russe sono riuscite a portare a termine un’offensiva tattica nel nord della regione di Kharkiv, in aree in cui le forze ucraine non hanno deliberatamente creato linee difensive significative e ora, a quanto pare, danno priorità alla creazione di una zona cuscinetto, piuttosto che avanzare in profondità”.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che oggi ha visitato la regione e ha ricevuto rapporti dai comandanti militari sulla situazione nel campo di battaglia, ha dichiarato su Telegram che “la situazione nell’oblast di Kharkiv è generalmente sotto controllo e i nostri soldati stanno infliggendo perdite significative all’occupante”. Tuttavia, la situazione rimane “estremamente difficile: stiamo rafforzando le nostre unità”.

La Russia riesce a colpire obiettivi nella regione di Kharkiv direttamente dal proprio territorio, in luoghi che l’Ucraina non può raggiungere con le armi fornite dai partner occidentali. In particolare, Kiev non può usare i missili americani Atacms per raggiungere il territorio russo. “La Commissione statunitense di Helsinki ha affermato che gli Stati Uniti dovrebbero consentire all’Ucraina di colpire obiettivi militari nelle zone di confine della Federazione Russa nel contesto dell’operazione offensiva russa in corso nella regione di Kharkiv, sebbene i funzionari statunitensi continuino ad esprimere riluttanza a sostenere tali attacchi – prosegue il think tank statunitense – La Commissione di Helsinki degli Stati Uniti ha dichiarato il 15 maggio che gli Stati Uniti dovrebbero ‘non solo consentire, ma anche incoraggiare’ le forze ucraine a colpire le forze russe che stanno sparando e sono impegnate in un’offensiva sulla regione di Kharkiv al confine con la Federazione Russa”.

Il 14 maggio Politico, citando due funzionari statunitensi anonimi, ha riferito che la politica dell’amministrazione Biden, che vieta all’Ucraina di usare armi fornite dagli Stati Uniti per lanciare attacchi sul territorio russo, non è cambiata. “Fonti di Politico hanno affermato che gli aiuti militari statunitensi all’Ucraina sono destinati ‘alla difesa e non alle operazioni offensive’ sul territorio della Russia”, riferisce l’Isw.

Allo stesso tempo, gli analisti notano che “l’operazione ucraina di lanciare attacchi contro i sistemi nella Federazione Russa che supportano direttamente le operazioni offensive di terra della Federazione Russa nel nord della regione di Kharkiv sarebbe in realtà un tentativo difensivo e sarebbe impreciso caratterizzarlo come ‘offensivo'”.

L’Isw ha recentemente stimato che “le restrizioni statunitensi sulla capacità dell’Ucraina di colpire obiettivi militari nella Federazione Russa hanno creato una zona sicura per l’esercito russo nelle aree di confine, da cui gli aerei russi possono bombardare e lanciare attacchi missilistici sulle posizioni e sulla popolazione ucraina e dove le forze e gli equipaggiamenti russi possono essere riuniti liberamente prima dell’invasione del territorio ucraino”.

“Questa politica statunitense mina seriamente la capacità dell’Ucraina di difendersi dalle operazioni offensive della Russia nel nord della regione di Kharkiv”, ha sottolineato l’Isw, aggiungendo, a questo proposito, che “Vladimir Putin ha minimizzato la minaccia di contrattacchi ucraini lungo l’intera linea del fronte, sottolineando che, a suo avviso, l’Ucraina non può e non sarà in grado di liberare il territorio conquistato dalle truppe russe”.

Tuttavia, secondo gli analisti dell’Istituto, il presidente russo “ha fatto questa ipotesi sulla base del graduale rafforzamento delle forze di Mosca nell’Ucraina orientale durato mesi. E l’Odni (Office of the Director of National Intelligence) ha riferito che Putin ‘probabilmente crede’ che le forze russe abbiano indebolito gli sforzi ucraini di riconquistare un territorio significativo e che il sostegno degli Stati Uniti e dell’Occidente all’Ucraina sia ‘limitato’. Le limitate operazioni offensive russe nell’oblast settentrionale di Kharkiv suggeriscono che Putin e il comando militare russo potrebbero valutare i rischi, le prospettive e la tempistica delle operazioni offensive sulla base del presupposto che le forze russe saranno in grado di avanzare in qualsiasi area del fronte e consolidare eventuali guadagni senza tener conto di contrattacchi tattici ucraini o di una significativa operazione controffensiva ucraina in futuro”.

“Ma questo calcolo – conclude l’Isw – fondamentalmente fraintende le capacità tattiche che le forze ucraine avranno una volta che l’assistenza di sicurezza americana inizierà ad affluire su grande scala al fronte. È imperativo che le forze ucraine siano in grado di condurre vaste operazioni controffensive che libereranno il territorio occupato dai russi non appena le condizioni lo consentiranno, altrimenti Putin continuerà probabilmente a credere di poter continuare indefinitamente le operazioni offensive in atto e di costringere l’Ucraina a muoversi in una strategia di difesa”.