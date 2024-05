CATANIA (ITALPRESS) – “L’Italia ha contribuito e non poco anche con questo convegno allo sviluppo della telemedicina con l’intelligenza artificiale per garantire assistenza anche a distanza”. Queste le parole del presidente di Diplomatia, Giovanni Castellaneta, a margine di MEDITeH BEYOND a Catania.

xo1/mgg/gtr

© Riproduzione riservata