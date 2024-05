I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno intensificato i controlli in città, concentrandosi sulle zone della stazione ferroviaria, del terminal degli autobus, di via Dante e di Piazza Risorgimento. Durante queste operazioni, due persone sono state segnalate alla Prefettura per uso di stupefacenti.

Il primo episodio si è verificato la sera del 15 maggio, intorno alle 22:30, i militari aveva notato un uomo che, alla vista dell’auto di servizio, ha tentato di allontanarsi velocemente dirigendosi verso via Bergamo. Fermato e identificato, l’uomo, un ventenne senza fissa dimora e pregiudicato, ha mostrato un comportamento nervoso e ha dichiarato di essere in ritardo. I Carabinieri lo hanno perquisito trovando oltre tre grammi di hashish nascosti in una calza. Hanno poi verificato che l’uomo non avrebbe potuto trovarsi in città poiché soggetto alla misura cautelare del divieto di dimora in provincia, applicata nei suoi confronti all’inizio di aprile. Lo stupefacente è stato sequestrato, e l’uomo è stato segnalato alla Prefettura sia come consumatore di droga sia per la violazione della misura cautelare.

Il secondo caso è avvenuto nel pomeriggio del 16 maggio, verso le 14:00, quando una pattuglia della Radiomobile ha controllato la zona del parcheggio coperto di via Dante, nei pressi del terminal degli autobus, in seguito a segnalazioni di giovani che disturbavano. Sotto il parcheggio, i militari hanno individuato quattro giovani, uno dei quali ha tentato di disfarsi di un involucro. I Carabinieri hanno recuperato l’involucro, che conteneva quasi 4,5 grammi di hashish, e hanno identificato i quattro ragazzi, alcuni dei quali già noti alle forze dell’ordine. Lo stupefacente è stato sequestrato, e il giovane è stato segnalato alla Prefettura come consumatore di droga.

