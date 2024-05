Da Associazione Industriali molti spunti di riflessione

Egregio direttore,

ho letto con interesse il Manifesto dell’Associazione Industriali di Cremona. Sono diversi gli spunti di riflessione e, anche da parte mia, ci sarà l’occasione per ribadire alcuni aspetti anche in relazione alla valorizzazione delle eccellenze della città: perché, in qualità di candidato sindaco di Cremona, è impensabile parlare dell’importanza della liuteria e poi annacquarla con altre eccellenze del territorio provinciale.

Una valutazione la voglio però fare: non è responsabilità dell’intera classe politica l’assenza di un assessore in Regione. Le responsabilità hanno nome e cognome e occorre avere il coraggio di esplicitare meglio chi negli ultimi 15 anni ha fatto promesse in campagna elettorale e non le ha mantenute.

© Riproduzione riservata