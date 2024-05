Economia e ospitalità. Sono questi i temi al centro della seconda edizione della Giornata della Ristorazione per la Cultura della Ospitalità Italiana, l’appuntamento promosso da Fipe-Confcommercio, la Federazione italiana Pubblici Esercizi, con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, del Ministero della Cultura e del Ministero del Turismo.

Dopo il successo dello scorso anno, sono 10.000 le attività in Italia e all’estero, tra ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie che hanno aderito alla Giornata. Sono livelli di adesione all’iniziativa che rispecchiano la diffusa necessità tra gli operatori del nostro Paese di un confronto aperto e costruttivo sui valori economici, sociali e culturali rappresentati dal settore. La giornata, infatti, ha l’obiettivo di ricordare che la ristorazione italiana, con 54 miliardi di valore aggiunto e 1,4 milioni di occupati, non solo è essenziale per l’agroalimentare e il turismo ma è anche uno snodo fondamentale di storia, tradizioni e identità che esprime lo stile di vita italiano.

La Giornata della Ristorazione è dedicata tanto alla tradizione alimentare del nostro Paese, quanto alle sfide che attendono il settore della Ristorazione, ampiamente sottolineate proprio dal Rapporto Ristorazione FIPE 2024, con i necessari cambiamenti dei modelli di business che ridefiniscono la sostenibilità economica delle imprese alle nuove esigenze dei consumatori, sempre più sensibili all’ innovazione digitale, alla transizione ambientale e all’inclusione sociale.

Nell’occasione, anche la Fipe-Confcommercio di Cremona ha svolto un’intensa attività di promozione dell’iniziativa tra i ristoratori del proprio territorio e ha coinvolto numerose attività locali che hanno aderito con entusiasmo alla giornata di promozione dei valori della ristorazione.

“La Giornata della Ristorazione intende valorizzare un settore fondamentale per l’economia del territorio e comunicare i valori culturali, sociali e identitari di cui è espressione, ha commentato il Presidente di Fipe-Confcommercio Cremona, Alessandro Lupi: “La ristorazione italiana interpreta (e costantemente reinterpreta) il ‘mito’ della cucina, della convivialità e dello stile di vita proprio del nostro Paese, con un ruolo indiscutibile nello sviluppo e nella promozione del nostro territorio”.

Siamo molto soddisfatti della risposta del nostro territorio alla Giornata della Ristorazione promossa da Fipe – commenta Stefano Anceschi, direttore generale Confcommercio provincia di Cremona- Questa iniziativa celebra l’ospitalità come valore fondamentale, promuovendo condivisione, uguaglianza e senso di comunità, valori che supportano il lavoro dei nostri imprenditori. I ristoranti aderenti promuoveranno una raccolta fondi per Caritas, finanziando tre mense per offrire ristoro e socialità a chi vive in condizioni di fragilità, un modo concreto per promuovere inclusione, condivisione e relazione che sono valori alla base della cultura dell’ospitalità.

La giornata della Ristorazione sarà infatti l’occasione per realizzare un’importante iniziativa di beneficenza a sostegno delle mense di comunità di Caritas Italiana su tutto il territorio nazionale per fornire ristoro e socialità a chi vive in condizione di fragilità.

Sarà possibile donare attraverso la piattaforma “Forfunding” di Intesa Sanpaolo sia su www.forfunding.com e sia inquadrando i QR Code disponibili sui centritavola posizionati nei ristoranti aderenti. Per conoscerli è possibile visitare il sito https://giornatadellaristorazione.com/

La Giornata ha potuto contare sul supporto di importanti aziende della filiera: Mulino Caputo, Cirio, Consorzio Tutela Vino Custoza DOC, Consorzio Tutela Grana Padano, Intesa Sanpaolo, Lavazza, Gruppo Sanpellegrino e Zucchetti Hospitality.

