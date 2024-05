Cresce il livello del fiume Po dopo le piogge di questi giorni, ma la situazione non preoccupa perché non si prevede possa arrivare alla soglia d’attenzione.

Suggestive le fotografie, scattate poco prima delle 9 di venerdì 17 maggio, che testimoniano il livello intorno al metro e 10 centimetri sopra lo zero idrometrico. Mentre le canottieri si stanno già organizzando per mettere in sicurezza zattere e imbarcazioni, sono tanti i curiosi che passeggiano lungo il fiume per vedere con i propri occhi lo spettacolo della piena che si rinnova.

per le prossime ore è prevista ancora una crescita del livello che potrebbe lambire i 2 metri o poco più, poi dipenderà dalle prossime precipitazioni previste ancora una volta copiose la prossima settimana.

© Riproduzione riservata