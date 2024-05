Sanità Ferrara, Calamai “Le eccellenze in ospedale e sul territorio”

MILANO (ITALPRESS) – Il Pnrr e il Dm 77 stanno delineando la sanità del futuro. Una sanità sempre più incentrata sulla medicina territoriale e sulla cura delle persone quasi domiciliare. In Italia c’è però anche chi ha anticipato i tempi, come l’azienda Usl di Ferrara, che da tempo ha avviato un percorso che va in questa direzione. Ne ha parlato ad Italpress Monica Calamai, direttrice generale di Azienda Usl e Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, che ha illustrato anche gli ottimi risultati che si stanno avendo con la chirurgia robotica all’ospedale di Cona e la telemedicina.

