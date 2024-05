Telemedicina, al via il Network MEDITeH BEYOND

CATANIA (ITALPRESS) – Un progetto di cooperazione per il futuro della sanità digitale e sancire la nascita di un network dedicato a ricerca e sviluppo nell’area del Mediterraneo, Africa e del Medio Oriente. Questo l’obiettivo del Summit Internazionale MEDITeH Beyond, una due giorni promossa a Catania da Diplomatia con l’Health Policy Commission e la Direzione Scientifica di Francesco Gabrielli alla guida del Centro Nazionale per la Telemedicina.

