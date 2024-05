Successo per il primo giorno della seconda edizione di Cremona Contemporanea – Art Week, la rassegna dedicata alle arti visive che in questi giorni trasforma ben 27 luoghi cittadini – tra palazzi storici, piazze, musei, gallerie, chiese, laboratori d’antiquariato, teatri, istituti, Università e luoghi in disuso – in un vero e proprio museo a cielo aperto, con mostre, incontri ed eventi volti a stimolare il dialogo tra l’arte del presente e l’ampio patrimonio storico-artistico che la città conserva.

GLI ARTISTI

In questa nuova edizione, si conta la presenza di ben 19 gli artisti contemporanei attivi sulla scena internazionale: Thomas Berra, Federico Cantale, Victoria Colmegna, Lucia Cristiani, Luca De Angelis, Luca De Leva, Jeremy Deller, Roberto Fassone, Claire Fontaine, Francesco Gennari, Judith Hopf, Michele Lombardelli, Nevine Mahmoud, Jonas Mekas, Daniele Milvio, Ornaghi&Prestinari, Emma Talbot, Patrick Tuttofuoco, Zoe Williams.

LE OPERE E I LUOGHI

Dalle installazioni site-specific ai dipinti di grande formato, dalla scultura alla video arte, fino alle ceramiche e alle produzioni tessili. Le opere – alcune delle quali prodotte appositamente per l’occasione -, accompagneranno il pubblico lungo un percorso espositivo alla scoperta di luoghi della città che in molti casi non sono abitualmente accessibili al pubblico, ma che grazie alla kermesse in questi giorni vengono “esposti” insieme alle opere degli artisti contemporanei chiamati ad attivarli.

In particolare, tra le novità dell’edizione 2024: il Teatro di San Luca che, per l’occasione, è stato ripristinato e riaperto al pubblico dopo oltre quarant’anni, Palazzo Vidoni Pagliari, il chiostro della Chiesa del Foppone, Palazzo Stanga Trecco, la Scuola di Liuteria, il campus dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e l’Edicola di San Luca.

A questi si aggiungono luoghi che hanno caratterizzato il percorso della prima edizione, come Palazzo del Comune, San Carlo Cremona, divenuto punto riferimento culturale dell’Art Week e della città, insieme al Museo Archeologico San Lorenzo, Palazzo Affaitati, RobolottiSei, Triangolo, Fasa Architetti e molti altri.

GLI EVENTI

Tra gli eventi degni di nota in questa kermesse: la mostra collettiva No Future, che racconta le ultime sperimentazioni di giovanissimi artisti, con una selezione di Ettore Favini e Triangolo, nella storica cornice di Palazzo Guazzoni Zaccaria; la rassegna di documentari d’autore Cinque Maestri, realizzata in collaborazione con la piattaforma Audiovisiva e con il teatro Filodrammatici; la mostra collettiva Eterni Femminili, realizzata in collaborazione con Longari Arte Milano e Cantore Galleria Antiquaria presso Palazzo Vidoni; l’esposizione Andrzej Steinbach: Figur I, organizzata in collaborazione con Galerie Conradi (Amburgo) presso Residenza Torriani; la mostra Far Brillare la Polvere² di SC_NC (Stefano Comensoli e Nicolò Colciago) per Progetto Ludovico; il ciclo di incontri e racconti intimi sulla pittura Bar Cremona con Thomas Braida, Andrea Magnani, Marta Ravasi; il progetto espositivo Testamento di Roberto Amoroso incentrato sui cambiamenti climatici e sul vociare apocalittico dei media; la performance sonora Arethusa di Luciana Elizondo e Fabio Gionfrida che per tutti i giorni dell’Art Week alle ore 18 animerà Palazzo Fodri.

