De Zerbi lascia il Brighton: “Due anni stupendi, ora decido il futuro”

(Adnkronos) – Roberto De Zerbi a sorpresa lascia il Brighton dopo 2 stagioni. Il 44enne allenatore italiano non sarà più il manager del club al termine della Premier League che si chiude domani. De Zerbi, a questo punto, diventa un candidato alle panchine che si stanno liberando tra Italia e resto d’Europa. Dal Milan al Bayern Monaco, sono diversi i club a cui è stato accostato il nome del tecnico italiano.

“Sono molto triste di lasciare il Brighton, ma sono molto orgoglioso di ciò che i miei giocatori e il mio staff hanno ottenuto con il supporto di tutti nel club e dei nostri fantastici tifosi nelle ultime due stagioni storiche. Abbiamo concordato di porre fine alla mia permanenza al Brighton in modo che io e il club possiamo continuare a lavorare nel modo che meglio si adatta a ciascuno di noi, seguendo le nostre idee e visioni, nonché il nostro lavoro e i nostri valori umani”, le parole di De Zerbi. “Ho trascorso due anni intensi e stimolanti lavorando in Premier League, gareggiando in quattro competizioni importanti in questa stagione. Partire ora mi dà il tempo di prendermi una pausa prima di decidere i miei progetti futuri”.