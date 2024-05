Grande partecipazione all’incontro – promosso da Forza Italia sabato mattina al comitato elettorale per le elezioni europee -, dal titolo Europa al centro: economia, impresa, lavoro.

Presenti numerosi rappresentanti delle categorie economiche del territorio. Ha introdotto i lavori Alessandro Rossi – candidato consigliere comunale nella lista di Forza Italia – che ha sottolineato l’importanza di questa tornata elettorale, sia per l’indirizzo delle future politiche europee, che per l’amministrazione locale. “Il minimo comune denominatore è il ruolo che Forza Italia sta svolgendo nella fase di ascolto, dialogo e proposizione di una nuova visione di città”.

All’evento sono intervenuti l’On. Maurizio Casasco – componente della commissione attività produttive, commercio e turismo e responsabile economia di Forza Italia; l’On. Alessandro Cattaneo, componente della commissione politiche per l’Unione Europea e responsabile dei dipartimenti di Forza Italia; e l’On. Massimiliano Salini, europarlamentare PPE e candidato al Parlamento Europeo nelle liste di Forza Italia.

Il primo a intervenire è stato l’On. Casasco: “Il fondatore del nostro partito ha cambiato la visione dell’impresa riscoprendone anche il valore sociale. Forza Italia è l’unico partito italiano che partecipa al PPE, la famiglia politica che ha il maggior peso in Europa. Per questo l’unico voto utile e importante è quello a Forza Italia, poiché solo così si è in grado a livello europeo a favore e a tutela delle nostre imprese. Noi siamo per il riconoscimento delle competenze, e Massimiliano Salini ha dimostrato in questi anni la capacità di difendere le filiere italiane da alcune aggressioni ideologiche che hanno rischiato comprometterne il futuro”.

Ha proseguito l’On. Salini, che ha sottolineato come il vero populismo stia a sinistra: “promettono facili soluzioni scollate dalla realtà, senza valutarne le conseguenze a livello economico e sociale. La paura della fine del mondo è stata generata da una cultura che vede l’uomo come un’interferenza, e quindi un danno.

Mentre la manifattura italiana ed europea è la cifra della creatività della persona. Con la stessa creatività con la quale si compone un brano musicale, è possibile creare un prodotto d’eccellenza”. Salini ha quindi sottolineato il proprio impegno a valorizzare gli spunti innovativi e di sostenibilità, contrastando gli effetti negativi di derive ideologiche e dogmatiche.

Ha concluso l’On. Cattaneo: “Noi abbiamo gli obiettivi della crescita e dello sviluppo, che si ottengono grazie a uno Stato che favorisce l’intrapresa e fa un passo di lato lasciando esprimere le energie positive che gli imprenditori ogni giorno mettono a terra con tenacia. Anche il tema della natalità può essere sicuramente affrontato da politiche dedicate, che sarebbero tuttavia inefficaci se non venisse riaffermato con forza il valore sociale delle famiglie quale nucleo fondante della società”.

In merito alla sua esperienza amministrativa come sindaco di Pavia, ha voluto sottolineare come il principio della sussidiarietà applicato anche a livello locale, abbia favorito investimenti da parte di soggetti privati in una collaborazione trasparente ed efficace con il soggetto pubblico. Questo approccio virtuoso ha favorito la nascita di iniziative culturali internazionali portando ricchezza e beneficio per la città, con risultati fino a quei tempi impensabili”.

Alessandro Rossi ha quindi passato la parola al candidato sindaco Alessandro Portesani: “invito tutti voi a sostenere la coalizione di centrodestra, l’unica in grado di offrire una prospettiva alla nostra città, valorizzando il principio di fiducia, che deve ispirare il rapporto tra cittadino e Comune”.

© Riproduzione riservata