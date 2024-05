Georgia, presidente ha posto il veto su legge agenti stranieri

(Adnkronos) – Come atteso, la presidente della Georgia Salome Zurabishvili ha posto il veto sulla legge sugli agenti stranieri, approvata nei giorni scorsi in via definitiva dal Parlamento di Tblisi. “Ho posto il veto sulla legge ‘russa’”, ha dichiarato Zurabishvili.

Dopo l’approvazione della legge da parte del Parlamento, modellata sui provvedimenti introdotti in Russia per controllare la società e reprimere il dissenso, ci sono state proteste a Tbilisi contro il provvedimento promosso dal partito al potere Sogno georgiano.

Il provvedimento prevede che media o organizzazioni non governative che ricevono più del 20 per cento dei loro finanziamenti dall’estero debbano registrarsi come ‘organizzazioni che prestano servizio per una potenza straniera’. La presidente Zurabishvili, che si era espressa in sostegno dei manifestanti pacifici, aveva anticipato che avrebbe posto il veto sulla legge.