Un week end tutto da vivere all’aria aperta in uno dei luoghi più iconici di Cremona, il Parco Maffo Vialli. In corso oggi fino a mezzanotte e tutta la giornata di domenica, “Un Po in festa” manifestazione che popola di truckfood, musica e sport tutta la zona verde vicino alle Colonie Padane. Dj Set ma anche musica dal vivo, esibizioni di attività sportive come la scherma e le arti marziali, ma anche associazioni culturali e attività ricreative per adulti e bambini.

Queste sono solo alcune delle attrazioni della seconda edizione della manifestazione organizzata dal Comune di Cremona – in collaborazione con l’Agenzia Cinzia Miraglio e il supporto fornito dai Settori Cultura e Turismo, Sport e Area Vasta insieme alle Guardie Ecologiche del PLIS del Po e del Morbasco .

Non manca poi l’Artigianato, Arte e abbigliamento insieme a prodotti tipici e bio per il benessere naturale con stand disseminati per tutto il parco.

© Riproduzione riservata