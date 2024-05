Sarà Catanzaro – Cremonese, martedì alle 20:30, ad aprire i playoff grigiorossi. I calabresi passano il turno preliminare schienando 4-2 il Brescia nei supplementari.

Al “Ceravolo”, che fra meno di tre giorni ospiterà la Cremo, gli uomini di Vivarini soffrono dal principio il piano partita di Maran. Le rondinelle partono forte rompendo gli equilibri al primo tentativo: Bisoli sventaglia per Moncini che imbuca al centro per l’accorrente Galazzi, 0-1 all’8’. I calabresi aumentano la pressione per rimetterla in discussione: è sempre capitan Iemmello a calamitare palloni a centro area, manda fuori giri Adorni e fa 1-1 al 25’. La gara diventa vivace e imprevedibile. Le occasioni fioccano da una parte all’altra.

Come accaduto nel primo tempo, alla prima occasione passa ancora il Brescia nella ripresa. Bianchi crossa da sinistra, Veroli pasticcia in area e Moncini punisce per l’1-2 al 52’. Le rondinelle sprecano clamorosamente il tris in contropiede con Moncini, Besaggio, Olzer e Galazzi. Al 97’ però è l’ex Donnarumma a mandare la sfida ai supplementari, sfruttando una spezzata sull’ultimo corner. Nel primo tempo dell’extra time è il Brescia ad averne di più senza però riuscire a segnare. Nonostante dieci minuti sulle gambe, il Catanzaro trova con qualità il 3-2: Iemmello crossa da sinistra, a destra arriva Brignola che al volo col mancino segna un gran gol per il vantaggio calabrese.

Una rete che il Brescia non riuscirà più a rimontare nonostante un secondo tempo supplementare in forcing offensivo, con esposizione ai contropiede locali. Tra occasioni (una monumentale di Olzer), crampi, infortuni (Fulignati zoppo in campo fino all’ultimo) e apprensione, si arriva sui titoli di coda per l’ennesimo gioiello di Iemmello: contropiede e scavato su Lezzerini per il 4-2. Il Catanzaro, una stagione fa in C, si regala le semifinali playoff per la A contro la Cremonese.

