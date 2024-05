Pisa, turista irlandese denuncia: “Stuprata dentro un van”

(Adnkronos) – Una turista irlandese di 39 anni ha denunciato di essere stata vittima di uno stupro dentro un van nella zona della stazione ferroviaria a Pisa. Sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri che hanno raccolto la querela della parte offesa. La donna è stata visitata al pronto soccorso e i sanitari hanno accertato che aveva assunto alcolici.

Secondo quanto si è appreso, la turista irlandese avrebbe trascorso la serata di giovedì 16 maggio insieme a un’amica nella zona della movida pisana, per poi incamminarsi poco prima dell’alba verso il suo hotel nei pressi della stazione. La donna avrebbe poi raccontato di essersi ritrovata all’interno di un van senza però saper spiegare come sarebbe successo. All’interno del veicolo un uomo descritto di carnagione chiara che l’avrebbe violentata. L’allarme è scattato dopo le 4 del mattino dopo che un passante l’ha ritrovata in lacrime in una strada vicino alla stazione e ha quindi chiesto l’intervento del 112.