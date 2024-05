Il quartiere Boschetto è interessato da parecchi lavori con risorse provenienti dal Pnrr, come ha spiegato il presidente di quartiere Gianni Tamburini.

Tre gli interventi: la realizzazione della pista ciclabile che “procede secondo il cronoprogramma con completamento entro luglio. Un piccolo ritardo è imputabile a tre settimane di pioggia e a lavori straordinari per sottoservizi lunga cascina Ca’Rossa” ha spiegato il presidente di quartiere.

Poi ci sono i lavori al Centro Civico, “che dovrebbero terminare a giugno. Al piano terra ci sarà un’area dedicata alla Scuola primaria intesa come spazio multifunzionale con entrata autonoma su via Crocile. A fianco, sempre con entrata autonoma, l’ambulatorio medico disporrà di bagni separati per pazienti e medico. A lato, con accesso dalla porta principale, da cui si accede al primo piano, si verrà a creare un nuovo vano le cui funzioni sono da destinarsi”. Tra le novità all’esterno, sia lato scuola che verso via Crocile, l’edificio verrà ritinteggiato con aggiunta di murales.

Infine c’è la scuola primaria, i cui lavori sono in ritardo “Difficile – ha spiegato il presidente Tamburini – pensare che il prossimo anno scolastico possa iniziare a settembre nell’edificio ristrutturato; è verosimile pensare che il ritorno in quartiere possa avvenire durante le vacanze di Natale. I lavori in corso comprendono il miglioramento sismico e l’efficientamento energetico con un cappotto per l’intera superfice muraria interna.

I bagni in ogni piano saranno completamente rifatti e resi funzionali; saranno tre per piano, due per i bambini ed uno per personale docente ma attrezzato nel caso per disabilità. Non verranno sostituiti i serramenti perché sotto tutela sovraintendenza beni culturali. Tutti gli impianti elettrici ed idraulici saranno nuovi e a norma. Saranno messi in sicurezza i soffitti e per motivi estetici controsoffittati. La scala sarà anch’essa messa in sicurezza ed il parapetto rialzato come da norme vigenti. Tutto il tetto è stato rifatto ed il vano mensa allargato. La facciata verrà scrostata e tinteggiata. La cancellata esterna sarà riverniciata con sostituzione delle parti pericolose e ammalorate”.

Il quartiere soffre però anche di alcuni problemi legati soprattutto “alla sicurezza, strade che restano al buio molto tempo, e non per ultimo gli eccessi di velocità che riguardano via Boschetto e via Bergamo”.

Silvia Galli

