Mercoledì prossimo, il 22 maggio, in commissione Agricoltura della Regione Lombardia si terrà un’audizione per approfondire una questione che riguarda una proprietà dell’Ente italiano di ricerca agroalimentare (Crea) che si trova a Cremona, adiacente alla proprietà di Avantea Srl. Ad annunciarlo è il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni che ha richiesto, insieme ai colleghi Riccardo Vitari e Marcello Maria Ventura, la calendarizzazione dell’incontro.

“Obiettivo dell’incontro, a cui parteciperanno l’assessore Alessandro Beduschi e il socio fondatore e Direttore Generale di Avantea, il prof. Cesare Galli – spiega Piloni – è quello di sostenere l’assessorato a intervenire con il nuovo cda, appena nominato, del Crea, affinché, attraverso una evidenza pubblica, si creino le condizioni per mettere a disposizione la sua proprietà in disuso da anni e sulla quale non ha alcuna intenzione di investire”.

“Avantea è un laboratorio di tecnologie avanzate per la riproduzione animale e la ricerca ed è un’eccellenza per il nostro territorio a livello internazionale – sottolinea il consigliere dem – la possibilità di un suo rafforzamento darebbe l’occasione di contribuire notevolmente allo sviluppo della ricerca nella nostra regione”.

