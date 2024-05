Rifiuti Roma, Acea: “Presentata offerta per termovalorizzatore”

(Adnkronos) – Acea ha presentato l’offerta per il termovalorizzatore di Roma, l’impianto per il trattamento dei rifiuti. Lo comunica l’azienda in una nota. ”Acea Ambiente S.r.l., società controllata da Acea S.p.A., ha presentato entro il termine previsto per oggi (ore 12.00 del 18 maggio 2024), dopo aver acquisito l’autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione della controllante e il parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate della stessa riferito ad un’operazione di maggiore rilevanza (per la quale sarà pubblicato nei termini di legge il documento informativo di cui all’art. 5 del regolamento Consob n. 17221/2010), un’offerta relativa al bando di gara pubblicato da Roma Capitale per l’affidamento della concessione del polo impiantistico relativo alla progettazione, autorizzazione all’esercizio, costruzione e gestione di un impianto di termovalorizzazione e dell’impiantistica ancillare correlata”.

”Acea Ambiente ha presentato l’offerta unitamente a importanti partner nazionali e internazionali, quali Hitachi Zosen Inova AG, Vianini Lavori S.p.A., Suez Italy S.p.A. e RMB S.p.A”.

”Tale iniziativa presenta un’indubbia opportunità per il gruppo Acea di consolidare la propria posizione di player nazionale nel settore ambientale ad alto contenuto tecnologico e, in particolare, di rafforzare la propria leadership nel settore in Centro Italia”.